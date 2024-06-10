Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi duyuruldu. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri uyardı.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:38
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat: Son geçerlilik tarihi belli oldu!
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Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

2016 yılı öncesi alınan ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz olacak.

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla erkenden başvuru yapmalarını tavsiye etti.



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