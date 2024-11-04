Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? 2025 ehliyet ve pasaport harcı ne kadar?
Her yıl ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı merak edildi. Peki, Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? 2025 ehliyet ve pasaport harcı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Peki, Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? 2025 ehliyet ve pasaport harcı ne kadar ?
2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230
2025: 331
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
6 aylık pasaport harcı
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL
3 yıl üzeri pasaport harcı
2024: 7833
2025: 11.274
Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
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