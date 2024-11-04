Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:24

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:24

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Peki, Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? 2025 ehliyet ve pasaport harcı ne kadar ?

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.