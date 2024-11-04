Memur ve emekli maaş zammı netleşiyor: 2025 yılında memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:08

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında enflasyon oranı aylık yüzde 2,97 olarak kaydedildi. Ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte, memur ve emekli maaşlarındaki artışta belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da gün yüzüne çıktı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,32, ağustos ayında yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97 ve ekimde yüzde 2,88 olarak belirlendi.

Bu veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 12,06 oranında bir zam yapılacak. Memurların maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak hesaplandı. Bu enflasyon farkının, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında sağlanan yüzde 6'lık ek artışla birleştirilmesi durumunda, toplamda yüzde 7,99'luk bir kümülatif zam gerçekleşecek. Bu artış, Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacak ve her ay açıklanan enflasyon oranı üzerinden birikimli olarak hesaplanacak.

EMEKLİ MAAŞLARI ENFLASYON FARKI İLE NE OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre, ekim ayında enflasyon oranı yüzde 2,88 artış gösterdi. Bu verilere dayanarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri 4 aylık enflasyon farkı sonucunda yüzde 12,06 oranında bir zam almış oldu.

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. Toplu sözleşme zammı ile birlikte, memur ve emekli maaşları ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Ekim sonu itibarıyla bu artış yüzde 12,06'yı geçiyor. Nihai rakam, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Memurlar, ocak ayında ayrıca yüzde 15 oranında bir toplu sözleşme zammı da alacak.