Ehliyet yenileme harcı ne kadar? Ehliyet yenileme için hangi belgeler gerekiyor?
Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Peki, Ehliyet yenileme harcı ne kadar? Ehliyet yenileme için hangi belgeler gerekiyor?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Aralık 2024'te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. Peki, Ehliyet yenileme harcı ne kadar? Ehliyet yenileme için hangi belgeler gerekiyor?
EHLİYET YENİLEME HARCI NE KADAR?
İlk kez ehliyet almanın dışında eski tip 2016 öncesi alınan sürücü belgeleri ve 2016 sonrası alınan yeni tip sürücü belgelerinin yenileme işlemlerinde vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli ödenir.
EHLİYET YENİLEME İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- İstanbul'da aile katliamı
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- 'Bu işin şakası yok, herkes ayağını denk alsın'
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!