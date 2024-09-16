İSKİ açıkladı: 16 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:21

Güncelleme: 16.09.2024 - 10:21

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 16 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

16 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

16 Eylül Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 41,61 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı...

Ömerli Barajı: %37,88

Darlık Barajı: %46,94

Elmalı Barajı: %57,97

Terkos Barajı: %56,2

Alibey Barajı: %9,69

Büyükçekmece Barajı: %42,2

Sazlıdere Barajı: %48,33

Istrancalar Barajı: %24,78

Kazandere Barajı: %8,02

Pabuçdere Barajı: %22,37