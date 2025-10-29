Ehliyetini yenilemek isteyenler ehliyet yenilemede son tarihi, ücreti gibi bilgileri araştırıyor. Peki, Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, yenilememe cezası ne kadar?

EHL İYET YENİLEME İ Ç İN SON TARİH NE?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025.

EHL İYET YENİLEME S ÜRES İ UZATILMAYACAK

Sosyal medya hesabından sürücülere hatırlatmalarda bulunan Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında,

"Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

EHLİYET YENİLEMEK İ Ç İN GEREKLİ BELGELER NELER?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek.

Sürücü belgesi başvuru sırasında istenilen belgeler evraklar;