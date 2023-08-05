Ehliyetsiz çocuğun çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 17:30

Güncelleme: 05.08.2023 - 17:30

Siirt'in Eruh ilçesinde bir ekmek fırında çalıştığı öğrenilen B.A. (16) adlı çocuk, Fatih Mahallesi'nde dün, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla ekmek dağıtımından dönerken evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Berçem D.'ye çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan B.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğüm aktarıldı.



