Ehliyetsiz çocuğun çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti!
Eruh ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Siirt'in Eruh ilçesinde bir ekmek fırında çalıştığı öğrenilen B.A. (16) adlı çocuk, Fatih Mahallesi'nde dün, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla ekmek dağıtımından dönerken evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Berçem D.'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan B.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğüm aktarıldı.
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