Pendik'te feci kaza... Ehliyetsiz otomobil sürücüsü taksi ile çarpıştı: 1 yaralı
İstanbul Pendik’te sürücü belgesinin olmadığı öğrenilen Telat Karadeniz’in kullandığı otomobil taksi ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D100 karayolu Pendik Tavşantepe mevkii Ankara istikametinde, 31 Aralık Cumartesi saat 02.30 sıralarında; sürücü belgesi olmayan Telat Karadeniz’in kullandığı 78 AAU 240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce 41 T 3094 plakalı taksiye çarptı ardından bariyerlere vurarak durdu.
ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Telat Karadeniz araç içinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay erindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
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