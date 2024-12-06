Ehliyetsiz sürücü, alkollü kullandığı aracını jandarmanın üzerine sürdü

Denizli'de alkollü olduğu belirlenen sürücü, kontrol noktasından kaçmak için aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürdü.

Ehliyetsiz sürücü, alkollü kullandığı aracını jandarmanın üzerine sürdü
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:00

Denizli'nin Çal ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü, kontrol nokasına yakalandı. Ehliyetsiz sürücü İsa A., kaçmak için aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürdü, yoldu bulunan dubaları sürükledi. Karanlıkta izini kaybettirmeye çalışan sürücü, kısa süre sonra yakalandı. 

Gözaltına alınan sürücü İsa A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yapılan sorgulamada sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile kamu malına zarar vermekten yasal işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Denizli #ehliyetsiz sürücü

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