Ehliyetsiz sürücü 6 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı!

İzmir'in Konak ilçesinde otomobili ile Muhammed Talha Öner'e (6) çarpıp, hastaneye götürdükten sonra kaçan M.A. (17) yakalandı.

Ehliyetsiz sürücü 6 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı!
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:08

15 Kasım’da İzmir’in Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kimliği belirsiz bir sürücü, sokakta oynayan 7 yaşındaki Muhammed Talha Öner’e çarpıp sürükledi.

Sürücü, yaralı çocuğu otomobiliyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüp, kucağındaki Muhammed Talha’yı bir yakınıyla hastaneye bıraktıktan sonra park etme bahanesiyle olay yerinden kaçtı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden kazaya karışan aracın 35 AF 4912 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ehliyetsiz sürücü M.A.’yı dün akşam gözaltına aldı.

Yoğun bakımda tedavi gören Muhammed Talha Öner’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sürücünün işlemleri sürüyor.


Etiketler: #İzmir #otomobil #ehliyetsiz sürücü #kaza

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