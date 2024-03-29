Ehliyetsiz sürücü iki çocuğa çarptı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:07

Güncelleme: 29.03.2024 - 12:07

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde iddiaya göre, ehliyeti olmayan hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki araca ardından sokaktaki iki çocuğa çarptı. Sürücü daha sonra bahçe duvarına vurdu. Kazada iki çocuk yaralandı, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından biri kız iki çocuk hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre ehliyeti olmayan sürücü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün babasını ifade için karakola götürdü. Hastanede tedavileri devam eden iki çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Fadıl Abdullah, “Bir tane araba geldi, önce park halindeki arabaya çarptı. Sonra çocuklara vurdu, en son duvara çarptı. İki tane çocuğu ezdi, ayakları kırıldı. Sürücünün de ehliyeti yoktu” dedi.