Ehliyetsiz sürücüyü tekmeleyen polise soruşturma

Manisa'da trafik polisi, uygulama noktasından kaçmak isteyen ehliyetsiz sürücü E.E.'yi (17) tekmeleyip, yere yatırdı. O anlar kameraya yansırken, ailenin şikayeti üzerine polis hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:33
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde iddiaya göre, ehliyetsiz sürücü E.E., babasına ait 45 YJ 146 plakalı otomobili alıp, trafiğe çıktı.

POLİS, SÜRÜCÜYÜ TEKMELEDİ

Reşatbey Mahallesi'nde trafik polislerinin uygulama yaptığını gören ve geri manevra yapıp kaçmaya çalışan E.E.'nin kullandığı araç, arkadan gelen otomobile çarptı. Bu sırada otomobile doğru koşan trafik polisi, kapıyı açıp önce E.E.'yi tekmeledi ardından araçtan çıkartarak yere yatırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, E.E.'nin ailesi polisten şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, valilik ve emniyet olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. E.E.'nin babası S.E., oğlunun teravih namazına gitmek için evden çıktığını, otomobili kendisinden habersiz aldığını belirtip, polis memurunun davranışını kınadığını söyledi.

 


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