Sinop'ta feci kaza... Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var!

18.10.2025 09:51:00
Sinop-Samsun karayolunda servis otobüsünün yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sinop-Samsun karayolu Kabalı köyü mevkiinde 17 Ekim Cuma günü saat 23.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki servis otobüsü, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 13 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

