Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında 'koltuk' taşıdı
Bursa’da aynası olmayan ve koltuklarını otomobilin tavanına bağlayarak taşıyan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı; otomobil trafikten men edildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankarayolu caddesinde; otomobilinde birçok eksiği bulunan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Hasan D., aracının tavanına bağladığı koltukları tehlike saçarak taşıdı.
O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 16 E 9585 plakalı otomobili ve sürücüsü Hasan D.’yi tespit etti.
Emniyet'e getirilen Hasan D., otomobili kendisinin kullandığını kabul etti. Sürücünün yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve otomobilinde trafik kanununa uymayan çok sayıda eksiği olduğu tespit edildi.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Koltukları aracın tavanına bağlayarak taşıyan Hasan D.’ye sürücü belgesiz araç kullanma, ikinci kez muayene eksiği, sigortasız araç kullanmak, yükü karayoluna düşecek şekilde yüklemek, saygısızca araç kullanmak, yönetmelikteki diğer yasak ve kurallara uymamak ve yönetmelikte belirtilen gereçleri araçta bulundurmamak maddelerinden toplamda 5 bin 754 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.
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