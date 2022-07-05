Aksaray-Ankara yolunda kaza: Tır sürücüsü yaşamını yitirdi

05 Temmuz 2022 Salı, 13:03

Olay, dün akşam saatlerinde Aksaray’ın Sapmaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aksaray- Ankara karayolunda seyir halinde olan Veysal Aşma (52) yönetimindeki 35 HMV 94 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen tır bir anda yanmaya başladı.

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