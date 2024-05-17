Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta’da otomobil ile 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:36
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Feci kaza, dün gece saatlerinde Isparta Yalvaç Görgübayram Mahallesi Orman Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.Ö. idaresindeki 32 ABL 547 plakalı Ford marka otomobil, dönüş yaptığı esnada aynı cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Mert U. (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Furkan Y. (20) ve Onur Ç. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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