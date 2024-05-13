Virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

Bartın’da virajı alamayan otomobil, ormanlık alana uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi, telefonla yardım istediği ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:07
Virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu: 3 yaralı
Abone Ol google-news

İnkumu’ndan Bartın istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HLB 880 plakalı otomobil, virajı alamayarak, yol kenarındaki ormanlık alana uçtu.

Taklalar atan ve ters dönen araçta bulunan 3 kişi, kazanın ardından 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişi için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, yolun yağış nedeniyle kaygan olduğu ve sürücünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.


Bartın haberleri

İlgili Haberler

Bartın'da seçimi kim kazandı? Bartın başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonuçları....

Bartın'da seçimi kim kazandı? Bartın başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonuçları....
Bartın'da sanayi sitesinde korkutan yangın!

Bartın'da sanayi sitesinde korkutan yangın!
Bartın'da acı olay: Kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklenen motokurye kurtarılamadı

Bartın'da acı olay: Kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklenen motokurye kurtarılamadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Boğa burcu yorumu
Şatafatın faturası halka! Milyarlarca liralık Hazine garantileri yok, emekçinin servisi, lojmanı, kadrosu var...

Şatafatın faturası halka! Milyarlarca liralık Hazine garantileri yok, emekçinin servisi, lojmanı, kadrosu var...
Muşlu besicilerin yaylalara yolculuğu başladı

Muşlu besicilerin yaylalara yolculuğu başladı
Prof. Dr. Konukman, düşmeyen enflasyonun arkasındaki nedeni ortaya koydu: 'Sermayeye söz geçmiyor'

Prof. Dr. Konukman, düşmeyen enflasyonun arkasındaki nedeni ortaya koydu: 'Sermayeye söz geçmiyor'
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu
Boğaz'daki 'Tekerlekli Yalılar' tartışma yarattı: 'Bu park değil, işgal'

Boğaz'daki 'Tekerlekli Yalılar' tartışma yarattı: 'Bu park değil, işgal'
Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!