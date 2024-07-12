Ekici, Seydişehir’deki zehirlenme vakalarını TBMM gündemine taşıdı: Sorumluları cezalandırılmalı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:44

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:44

Konya’nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde binlerce vatandaş, yüksek ateş, kusma ve ishal şikâyetleriyle hastanelere başvurdu. Yoğunluk nedeniyle acil servisler dolarken ilçe merkezindeki eczanelerde de uzun kuyruklar oluştu.

Zehirlenmelerin ilk olarak şebeke suyu kaynaklı olduğu şüphe üzerinde durulmuş ve sudan numune alınmıştı. Yapılan analizlerin ardından KOSKİ sonuçların temiz çıktığını duyurmuştu. Ancak daha sonra içme suyunda yoğun koliform bakteri bulunduğunu belirlendi.

ZEHİRLENME VAKALARI MECLİS GÜNDEMİNDE

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici de zehirlenme vakalarını TBMM gündemine taşıdı. Zehirlenme vakaları nedeniyle Seydişehir’deki hastanelerin yetersiz kaldığını ve vatandaşların kendi imkânlarıyla çevre hastanelere gittiğini ifade eden Ekici, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Konyamızın şirin ilçelerinden Seydişehir’de çok vahim bir hadise yaşanmıştır. Bir türlü açıklanmayan muamma bir sebepten dolayı ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve baş ağrısı şikâyetleriyle binlerce Seydişehirli hastanelere başvurmuştur. Seydişehir Devlet Hastanesi tedaviye kapasite olarak cevap verememiş, Beyşehir, Konya, Bozkır, Manavgat ve civar ilçelerdeki hastaneler Seydişehirli hastalarla dolmuş taşmıştır. Bazı hastalar evlerinde doğal yöntemlerle hastalığı atlatırken bazı hastaların durumu ağır seyretmiştir.”

“İLÇEDE VAKALAR DEVAM EDİYOR”

İlçede vakaların hala devam ettiğini belirten Ekici, “İşin daha vahim yanıysa dün bana ulaşan bazı Seydişehirliler özellikle çocuklarda benzer şikâyetlerle hastanelere başvuruların devam ettiğini ifade ettiler. Binlerce Seydişehirliyi adeta ölümle burun buruna getiren bu vahim olayla ilgili yetkili devlet kurumlarından Seydişehirlileri tatmin eden ikna edici bir açıklama hala yapılmamıştır” dedi.

“İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LABARATUVAR SONUÇLARINI AÇIKLAMALI”

İl Sağlık Müdürlüğü’ne lâboratuar sonuçlarını açıklaması çağrısında bulunan Milletvekili Hasan Ekici, “Şikâyetlerin sebebinin içme suyu kaynaklı olduğuna dair iddialara cevap veren KOSKİ içme su sistemlerinin periyodik bakımlarının ve incelemelerinin yapıldığını Seydişehirlileri yerle bir eden hastalığın sebebinin içme suyu kaynaklı olmadığını açıkladı. KOSKİ’nin bu açıklamasının doğru olduğunu varsayarsak; binlerce insanın aynı şikâyetlerde bulunmasının sebebi nedir? Laboratuvar sonuçları il sağlık müdürlüğünce neden açıklanmıyor? Seydişehirli vatandaşlarımız bu sorunun cevabını aradan geçen zamana rağmen hala bulabilmiş değildir” şeklinde konuştu.

“SORUMLULAR CEZALANDIRILMALI”

Sağlık Bakanlığı’nın bir inceleme komisyonu kurarak zehirlenme vakalarını araştırması gerektiğini vurgulayan Hasan Ekici, “Sağlık Bakanlığı acil olarak bir inceleme komisyonu kurarak binlerce kişinin hastalanmasına sebep olan bu vahim olayın nedenlerini araştırmalı, hastalığın nedeninin yetkililerin görevlerini ihmalinden yada kusurlarından kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda sorumluların idari ve cezai yaptırımlara muhatap kılınması hususunda soruşturma açılmalı, araştırma ve soruşturma sonucu kamuoyu ile paylaşılarak bu vahim olay muamma olmaktan çıkarılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.