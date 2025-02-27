Ekipler baskın yaptı! Denizli'de 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama

Denizli'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekipler baskın yaptı! Denizli'de 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:43

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, mağdur olduğu belirlenen 13 kadın kurtarıldı.

4 TUTUKLAMA

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.


Etiketler: #fuhuş #Denizli

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