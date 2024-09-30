Ekipler inceleme başlattı: Mardin’de baraj gölünde toplu balık ölümleri
Mardin’in Derik ilçesindeki Dumluca Baraj Gölü'nde yüzlerce balık ölü olarak kıyıya vurdu. Balık ölümlerinin nedeni araştırılırken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Mardin’in Derik ilçesinde Dumluca Baraj Gölü’nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Derik ilçesine bağlı kırsal Dumluca Mahallesi’ndeki Dumluca Baraj Gölü’nde son bir haftada yüzlerce ölü balık, kıyıya vurdu. Ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gölette incelemelerde bulundu. Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı.
Etiketler: #mardin #Dumluca Baraj Gölü #toplu balık ölümleri
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