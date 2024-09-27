Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere Bartın Irmağı'ndan numune aldı.
Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Irmağın Kemerköprü mevkisindeki bölümünde ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.
SUDAN NUMUNE ALINDI
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Bartın Belediyesi tarafından da oksijen seviyesini artırmak amacıyla ırmağa temiz su salındı.
Etiketler: #Bartın
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