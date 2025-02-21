Ekipler şüphelendi... Niğde'de araca 'uyuşturucu' baskını!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:52

Güncelleme: 21.02.2025 - 09:55

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre yasa dışı yollarla uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda araçta bulunan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet fişek ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yürütülen projeli çalışma çerçevesinde bir başka şahıs ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.