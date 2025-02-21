Ekipler şüphelendi... Niğde'de araca 'uyuşturucu' baskını!

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda çeşitli suç maddeleri ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Ekipler şüphelendi... Niğde'de araca 'uyuşturucu' baskını!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:52

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre yasa dışı yollarla uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda araçta bulunan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet fişek ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yürütülen projeli çalışma çerçevesinde bir başka şahıs ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Niğde #uyuşturucu

İlgili Haberler

Yine yolcu otobüsü, yine kaza... Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsü önündeki TIR'a çarptı: 8 yaralı

Yine yolcu otobüsü, yine kaza... Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsü önündeki TIR'a çarptı: 8 yaralı
CHP Niğde Milletvekili Gürer:

CHP Niğde Milletvekili Gürer: "Türkiye genelinde 22 milyon derdest durumda olan icra dosyası var"
Sosyal medya üzerinden vurgun! Niğde'de düşük faizli kredi dolandırıcılığı: 6 gözaltı

Sosyal medya üzerinden vurgun! Niğde'de düşük faizli kredi dolandırıcılığı: 6 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler