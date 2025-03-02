Ekipler tekrar harekete geçti: Kayıp Ahmet Yıldız için yeniden arama çalışması başlatıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan Ahmet Yıldız'ı (24) arama çalışmaları, 197 gün sonra yeniden başlatıldı.
Karabük Mahallesi'nde geçen yıl 18 Ağustos'ta serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp, kayboldu. Yıldız için jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin karadan arama çalışmasında sonuç alınamayınca bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri çağrıldı.
Bölgede havadan, karadan ve ırmakta yapılan tüm aramalara rağmen Yıldız'a ulaşılamadı. Herhangi bir sonuç alınamayınca 40 gün sonra aramalar sonlandırıldı.
AİLENİN TALEBİYLE YENİDEN BAŞLADI
Ailesinin talebi üzerine Köprüçay Irmağı'nda Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği ekibi ve deniz polisi, su altı görüntüleme dronu ile kritik bölgelerde tarama çalışması gerçekleştirdi.
Baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelendi. Irmağın debisinin çok yüksek olması sebebiyle dalgıçlar suya giremezken, aramalar ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- Erdoğan'ın diploması nerede?