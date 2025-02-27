Antalya'da iş cinayeti! 7'nci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'da mermer yapacakları alanı kontrol eden inşaat işçisi Ali Şir Ergüş, 7'nci kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'da iş cinayeti! 7'nci kattan düşen işçi hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:07

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeyer alan 8 katlı inşaatta oğluyla beraber mermer işi alan Ali Şir Ergüş, kontrol amaçlı inşaata geldi. Burada bir süre mermer yapacakları yeri kontrol eden Ergüş, saat 15.00 sıralarında 7'nci kattan merdiven boşluğuna düştü.

Sesi duyan işçiler, aşağıya inerek kontrol ettiklerinde, Ergüş'ün cansız bedenini buldu. İnşaat çalışanlarının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ali Şir Ergüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alıp inşaata gelen Ergüş'ün oğulları, büyük üzüntü yaşadı.

Ergüş'ün cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesi sürüyor. 


Etiketler: #iş cinayeti #Muratpaşa #Antalya

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