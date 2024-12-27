Yılbaşı öncesi Edirne'de denetim: Bin 560 litre 'sahte şarap' ele geçirildi
Edirne'de, jandarmanın yaklaşan yılbaşı öncesi yaptığı denetimde bin 560 litre sahte şarap ele geçirildi; H.T.Y. gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürüleceği bilgisi üzerine Uzunköprü ilçesi Sazlımalkoç köyünde H.T.Y.'ye ait evde arama yaptı.
Aramada bin 560 litre sahte şarap, 50 şişelenmiş şarap, 2 şişe mantarlama makinesi, 1 şarap süzme pompası, 500 şişe mantarı ve 1500 şişe kapağı ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan H.T.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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