Yılbaşı öncesi Edirne'de denetim: Bin 560 litre 'sahte şarap' ele geçirildi

Edirne'de, jandarmanın yaklaşan yılbaşı öncesi yaptığı denetimde bin 560 litre sahte şarap ele geçirildi; H.T.Y. gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

Yılbaşı öncesi Edirne'de denetim: Bin 560 litre 'sahte şarap' ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:23

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürüleceği bilgisi üzerine Uzunköprü ilçesi Sazlımalkoç köyünde H.T.Y.'ye ait evde arama yaptı.

Aramada bin 560 litre sahte şarap, 50 şişelenmiş şarap, 2 şişe mantarlama makinesi, 1 şarap süzme pompası, 500 şişe mantarı ve 1500 şişe kapağı ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan H.T.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. 


Etiketler: #EDirne #Jandarma

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