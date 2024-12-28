Edirne'de kent genelinde operasyon: 16 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 16 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:31

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler

İlgili Haberler

Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 18 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 18 kaçak göçmen yakalandı
Bir operasyon da Edirne'de: 11 kaçak göçmen yakalandı

Bir operasyon da Edirne'de: 11 kaçak göçmen yakalandı
Samsun’da kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı

Samsun’da kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler