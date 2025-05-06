Ekiplerden Bartın'da 'uyuşturucu' baskını: 4 tutuklama
Bartın’da narkotik polisleri, bir araç ve 4 ayrı ikamette yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Bartın Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı saha çalışmalarında şüphe üzerine 14 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 5 kişinin, üzerinde, eşyalarında ve araçta yapılan aramada, 2 parça halinde toplamda 105 gram bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olan 3 kişiyi daha gözaltına aldı.
Narkotik polisler, 5 ayrı ikamete yaptığı eş zamanlı baskınlarda ise 1 kova içerisinde ise bonzai maddesi bulunan ve türü bilinmeyen sıvı, 1 şişe içerisinde uyuşturucu üretiminde kullanılan aseton, 0,87 gram bonzai uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 21 bin 145 TL ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile yakalanan 8 kişiden 4’üne uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak, serbest bırakılırken, 4’ü hakkında ise uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından gözaltı kararı uygulandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis merkezindeki gerekli iş ve işlemlerinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen gözaltındaki E.V, A.O, O.C, ve V.B. isimli şahısların raporun ardın Bartın Adliyesi’ne götürüldü.
Savcılığa çıkartılan 4 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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