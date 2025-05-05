Giresun'da 'uyuşturucu' baskını: 2 şüpheli tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Giresun'da 'uyuşturucu' baskını: 2 şüpheli tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:10

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ç. ve Y.Y.'nin kentte uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Ekipler, yakaladıkları şüphelilerin üzerinden 250 gram sentetik uyuşturucu, 40,88 gram esrar, 8 bin 500 lira ile 20 dolar ele geçirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Arnavutköy

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