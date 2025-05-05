Ekipleri bile şaşırtan operasyon! Elbise dolabından 'uyuşturucu serası' çıktı: 4 tutuklama

Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:09

Güncelleme: 05.05.2025 - 12:11

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde uyuşturucu madde imalat ve ticareti, ruhsatsız silah bulundurma ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin bir haftalık çalışmaları kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru ele geçirildi.

Özellikle bir evde bezden yapılan kıyafet dolabının içine kurulan iklimlendirme sistemiyle skunk yetiştirilmesi dikkat çekerken, operasyonlarda toplam 11 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Operasyonlarda 2 kilo 496 gram bonzai, 378 gram skunk, 30 gram afyon sakızı, 25 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 160 mililitre amfetamin, çeşitli esrar türleri ve tohumları, 97 adet extacy hap, 35 kök skunk bitkisi, hassas teraziler, uyuşturucu kullanım aparatı, iklimlendirme çadırı, vantilatör, fan, ışık sistemi ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 213 adet fişek, 4 adet av tüfeği fişeği, toplam 11 bin 185 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 300 ABD doları ve 5 cep telefonu da bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede kararlı çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.