Ekiplerden baskın... Niğde’de 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama
Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 330 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara satışı ve depolandığı adrese yönelik operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda ekipler 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Operasyonda yapılan aramalarda ise 270 bin adet boş makaron, 20 bin adet boş sigara paketi, 15 bin 600 adet dolu makaron, 9 bin 750 sigara satımında kullanılan kilitli poşet, 330 kilo tütün, 120 adet sigara sarma makinası, 8 adet sigara basma makinası ile 3 adet alkol ele geçirildi.
Şüpheli şahıslardan 1’i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken 1’i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: #Niğde
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