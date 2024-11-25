Ekiplerden baskın... Niğde’de 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 330 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Ekiplerden baskın... Niğde’de 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:52

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara satışı ve depolandığı adrese yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda ekipler 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 270 bin adet boş makaron, 20 bin adet boş sigara paketi, 15 bin 600 adet dolu makaron, 9 bin 750 sigara satımında kullanılan kilitli poşet, 330 kilo tütün, 120 adet sigara sarma makinası, 8 adet sigara basma makinası ile 3 adet alkol ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan 1’i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken 1’i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Etiketler: #Niğde

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