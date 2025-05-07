Ekiplerden Diyarbakır’da 'kaçak ürün' operasyonu: 5 tutuklama

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:45

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:01

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce nisan ayında yapılan operasyonlarda 10 uzun namlulu tüfek, 19 tabanca, 396 kurusıkı tabanca, 148 fişek, 427 şarjör, 510 tabanca namlusu, 1 tabanca yayı, 63 litre alkollü içki, 7 bin 873 dal puro, 52 bin 820 paket sigara, 230 kilo nargile tütünü, bin 690 adet elektronik sigara pufu, 3 bin 250 paket elektronik sigara kiti, 43 cep telefonu, bin adet güneş gözlüğü, 56 cep telefonu aksesuarı ve 370 bin 760 dal dolu/boş makaron ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında işlem yapılan 82 kişiden 75’i emniyetten ve adli makamlarca, 2’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 5’i de tutuklandı.