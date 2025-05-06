19 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Diyarbakır’da yakalandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 5 ayrı suçtan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

19 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Diyarbakır’da yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:11

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "parada sahtecilik", "basit yaralama", hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "suç eşyasını satın almak veya kabul etmek" olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 19 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., ilçede icra edilen operasyon neticesinde yakalandı.

M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #diyarbakır

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