Ekiplerden Karadeniz Ereğli’de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 7 kişi adliyede

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:06

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:08

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20’den fazla tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K., B.Y., S.Y., H.Ö., R.Y., T.E. ve E.T. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.