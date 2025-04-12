Zonguldak'ta panik anları... İki katlı ev alev alev yandı

Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:20

Güncelleme: 12.04.2025 - 10:20

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu köyü Pircioğlu Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.