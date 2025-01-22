Ekiplerden operasyon: FETÖ üyesi 2 şahıs Kayseri'de yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.K. (39) ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç Doç. Dr. S.Ş. (51) yakalandı.
Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Kayseri #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
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