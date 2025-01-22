Ekiplerden operasyon: FETÖ üyesi 2 şahıs Kayseri'de yakalandı

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:04

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:04

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.K. (39) ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç Doç. Dr. S.Ş. (51) yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.