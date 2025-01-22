Ekiplerden operasyon: FETÖ üyesi 2 şahıs Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Ekiplerden operasyon: FETÖ üyesi 2 şahıs Kayseri'de yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:04

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.K. (39) ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç Doç. Dr. S.Ş. (51) yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Kayseri #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü

İlgili Haberler

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ firarisi eski teğmen Kayseri'de yakalandı

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ firarisi eski teğmen Kayseri'de yakalandı
Yer Kayseri... 7 yaşındaki oğlunu silahla yaralayan baba, kendini eve kilitledi

Yer Kayseri... 7 yaşındaki oğlunu silahla yaralayan baba, kendini eve kilitledi
Kayseri'de 'kaçak tütün' operasyonu: Tam 31 kilo ele geçirildi

Kayseri'de 'kaçak tütün' operasyonu: Tam 31 kilo ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler