6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ firarisi eski teğmen Kayseri'de yakalandı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:24

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:25

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce ihraç edilen teğmen İ.D'nin (32) saklandığı adresi tespit etti.

YAKALANDI

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.