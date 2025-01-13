6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ firarisi eski teğmen Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski teğmen yakalandı.

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ firarisi eski teğmen Kayseri'de yakalandı
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AA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:24

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce ihraç edilen teğmen İ.D'nin (32) saklandığı adresi tespit etti.

YAKALANDI

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #fetö #FETÖ/PDY #FETÖ üyesi

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