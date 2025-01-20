Yer Kayseri... 7 yaşındaki oğlunu silahla yaralayan baba, kendini eve kilitledi

Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tabancayla yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen babayı ikna etme çalışmaları sürüyor.

Yer Kayseri... 7 yaşındaki oğlunu silahla yaralayan baba, kendini eve kilitledi
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AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:13

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K., henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendini eve kilitledi.

Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık üç saattir V.K'yi ikna etmeye çalışıyor.


Etiketler: #Kayseri #silah

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