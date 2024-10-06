Ekiplere yardım için gönüllü olarak gitti, kazada hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.10.2024 - 17:28

Güncelleme: 06.10.2024 - 17:28

Muğla’nın Datça ilçesinde orman ekipleri tarafından yol çalışmalarına kendi kamyonu ile gönüllü olarak yardıma giden şahıs geçirdiği kazada hayatını kaybetti.



Olay, Emecik Mahallesi Alavara mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Zeybek (75) isimli şahıs kendi kamyonu ile gönüllü olarak orman ekipleri tarafından yol düzeltme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye geldi. Zeybek’in kullandığı kamyon ilk belirlemelere göre freninin boşalması sonucu yoldan çıktı. Kamyon, yolun kenarında bulunan çam ağaçlarına çarpıp devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zeybek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Zeybek’in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



