Ekipleri şaşırtan görüntü: Buzdolabından 'suikast silahı' ve 'tarihi eser' çıktı
Polis ekipleri tarafından Kayseri’de düzenlenen tarihi eser operasyonu sırasında arama yapılan evde, buzdolabı içerisine gizlenmiş 'suikast silahı' olarak tabir edilen kalem silah ve 71 adet silaha ait fişek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan tarihi eserde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Ö.K.’nin elinde yüklü miktarda tarihi eser olduğu ve bu tarihi eserleri kendine ve kardeşine ait ikamette sakladığı, yurtdışına çıkarmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Talas ve Melikgazi ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Evdeki aramalarına devam eden ekipler, mutfakta bulunan buzdolabında da arama yaptı.
DEĞERİ 1 MİLYON TL
Yapılan aramada buzdolabı içerisine gizlenmiş 1 adet suikast silahı tabir edilen kalem tabanca ve tabancaya ait 71 adet fişek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan Roma ve Bizans dönemine ait 688 adet sikke ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.K., R.D. ve K.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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