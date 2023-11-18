Eklem ağrılarına iyi geliyor... Binbir zahmetle üretiliyor, litresi 200 liradan satılıyor!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:02

Güncelleme: 18.11.2023 - 10:02

Hatay’ın Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma yoluyla veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor.

Sabun yapımının yanı sıra kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor.

71 yaşındaki Mehmet Söker 50 yıldır defne yağı yaparak aile geçimine destek oluyor. Defne yağının çok değerli olduğunu ve her zaman pazar sıkıntısı çekmeden alıcı bulduğunu dile getiren Mehmet Söker, "Yağı elde etmek çok zahmetli ve uzun bir süreç ama sonunda elde edilen yağ çok kıymetli ve çok doğal. Defne ağaçlarından topladığımız defne tohumlarını ayıklıyoruz. Sonra kazana koyup yaklaşık 2 gün süren bir kaynatma işleminden geçiriyoruz. Kazandan boşalttıktan sonra leğenlerin içine koyup eziyoruz ve çıkan yağı süzgeçten geçirip tekrar 2 saat boyunca kaynatıp, üste çıkan yağı alıyoruz” dedi.

"EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİYOR"

Söker, defne yağının birçok yararı olduğuna da değinerek, "Eklem ağrılarına iyi geliyor, cildi yeniliyor. Saç dökülmesine karşı bu yağdan defne sabunu yapıyoruz. Saçların dökülmesini önlüyor, saçları besliyor. Defne yağı bu faydaları sayesinde Türkiye’nin her yerinde tanınıyor" ifadelerini kullandı.