Toyota'dan 3 litre yakıtla 100 kilometre: İngiltere'de çıktı sıra Türkiye'de mi?
Beşinci nesil Toyota Prius'un İngiltere'de satışa sunulacağı açıklandı. Türkiye'ye gelme ihtimali yükseldi. Hibrit motorlu modellerin yakıt tüketimi dikkat çekiyor.
Beşinci nesil Toyota Prius'un İngiltere'de satılması gibi bir niyet yoktu, ancak Toyota kararından geri adım atarak İngiltere pazarında satışa sunulacağını açıkladı.
Tasarımıyla Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görülen beşinci nesil Toyota Prius'un artık İngiltere'de de satışa sunulacağı açıklandı.
İngiltere basınında çıkan haberlere göre bir Toyota sözcüsü "Aracın artık Birleşik Krallık'a geleceğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullanarak modelin İngiltere'de satışa sunulacağını ifade etti.
Yeni Prius, yakıt ekonomisi ve 29g/km'ye kadar düşük CO2 emisyonu vaat eden plug-in hibrit ve 'Seri Paralel Hibrit' güç aktarma organları sunmaya devam ediyor.
TOYOTA PRIUS FİYATI
Yeni otomobil daha şık bir dış tasarıma sahip ve Toyota'nın yakında çıkacak olan bZ elektrikli otomobil serisinden pek çok stil öğesi ödünç alıyor. Prius ayrıca eskisinden çok daha büyük bir dokunmatik ekranla yeni bir iç görünüme kavuşuyor.
Avrupa'da Prius'un fiyatı yaklaşık 45.000 ila 50.000 Euro arasında değişiyor.
TOYOTA PRIUS TÜRKİYE
Toyota Prius 1.8 litre ve 2.0 litrelik hibrit motorları kullanıyor ve ortalama yakıtı 1.8 litrelik modellerde 3.1 litre olarak açıklanıyor.
Yine 1.8 litre hibrit motora yer verilen 1 milyon 658 bin liradan başlayan Corolla Cross satışlarının beklentilerin üzerinde seyretmesi ile 5. nesil Toyota Prius da Türkiye'ye gelebilir.
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