Elazığ'da binaya yalıtım çekmek isteyen işçi göçük altında kaldı

Elazığ'da bir binanın dış cephesine yalıtım çekmek isteyen işçi, göçük altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:29
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Elazığ'ın merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 5 katlı binanın dış cephesinde yalıtım yapan işçilerden R.A., toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

Göçük altında kalan işçiyi fark eden yurttaşlar durumu sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, enkaz altında kalan işçiyi kurtardı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


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