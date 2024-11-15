Adana'da Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Sümer Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.C, M.R'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.R. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #Adana
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