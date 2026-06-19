Ekmek teknesinin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu

Yangın, dün saat 23.20 sıralarında Antalya Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki bilgisayar tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinde yangın çıktı. Dükkandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yangının çıktığı iş yerinin sahibi Mustafa Karaman, haber verilmesi üzerine olay yerine geldi. İş yerinin yandığını gören Karaman, yere çökerek uzun süre gözyaşı döktü. Şahıs, çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.