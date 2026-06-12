İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Peki, Ekmel Cönger kimdir? Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger kaç yaşında, nereli?

EKMEL CÖNGER KİMDİR?

Ekmel Cönger, 1970 yılında Keskin'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Keskin'de tamamladı.

EKMEL CÖNGER'İN HAYATI VE KARİYERİ

Keskin’de 1996 yılından itibaren sigortacılık yapan Cönger, 2002 yılında AKP Keskin İlçe Başkanlığı kurucu yönetiminde görev aldı. 2014 yerel seçimlerde İl Genel Meclis Üyesi seçilen Cönger, 2019 yerel seçimlerde Keskin Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı oldu. 2022 yılı mayıs ayında AKP İlçe Başkanı olarak atanan Cönger, 2024 yerel seçimlerinde aday adayı olmak için İlçe Başkanlığı'ndan istifa etti. Cönger, 2024 seçimlerinde birinci olarak Keksin Belediye Başkanı olarak seçilmişti.