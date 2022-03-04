Ekonomi yazarı Aktaş'tan enflasyon yorumu: 'Enflasyonda baz etkili düşüşü kasıma kadar unutun!'
Ekonomist Alaattin Aktaş, TÜİK'in enflasyon verilerini değerlendirdi. Aktaş, enflasyon oranlarında kasım ayına kadar bir düşüş olmayacağını ifade etti.
TÜİK, dün 2022 yılı şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı.
TÜFE şubat ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 48,69 olan yıllık enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi. Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu. Şubat ayında yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 44,05 oldu. Bu verilere göre, üretici fiyatları artışı 27 yılın zirvesine çıktı.
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44'e yükselen enflasyon oranlarında kasım ayına kadar düşüş olamayacağını ifade etti.
Aktaş, "Kasım, bir geçiş ayı olacak gibi görünüyor. Üretici fiyatları için bu geçiş ayı belki ekim olabilir. Çok olağandışı bir olumsuzluk yaşanmazsa aralık ayında yıllık oranlar yönünü aşağı çevirecek" dedi.
"FİYATLAR ANCAK ARALIKTA GERİLEYECEK GİBİ..."
Aktaş şöyle devam etti:
"Mevcut duruma göre, hem tüketici, hem de üretici fiyatlarında yıllık oranın kasıma kadar yukarı yönde seyredeceğini beklemek gerektiğini vurguladık.
Kasım, bir geçiş ayı olacak gibi görünüyor. Üretici fiyatları için bu geçiş ayı belki ekim olabilir. Çok olağandışı bir olumsuzluk yaşanmazsa aralık ayında yıllık oranlar yönünü aşağı çevirecek. Ancak aralık ayına gelinceye kadarki dönemde yıllık oranlar hangi düzeye çıkacak ve gerilemeyle nereye inilecek, bu konuda senaryo çok. Senaryoların çokluğu da bilinmeyenlerin fazla olmasından kaynaklanıyor.
Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden ve bilinmeyenlerin sayısı azalmadan somut öngörülerde bulunmak hiç kolay değil. Ama önümüzdeki günlerde elden geldiğince ne olabileceği konusu üstünde daha detaylı duracağız."
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