Merkez Bankası'ndan 'gıda' ve 'enerji' vurgulu enflasyon raporu

04 Mart 2022 Cuma, 10:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,44'e yükseldi. Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaşım, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Böylece tüketici enflasyonu 20, üretici enflasyonu yıllık bazda 28 yılın zirvesini gördü.

TÜİK'in enflasyon raporunu açıklamasının ardından TCMB'nin değerlendirmesinde tüketici fiyatlarındaki yükselişe en belirgin katkının gıda ve temel mal gruplarından geldiğine dikkat çekerken, olumsuz görünümü biraz sınırlandırdığını belirttiği temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkisinin bir kısmının mart ayına sarkacağını öngördü. TCMB, enerji fiyatlarının etkisine ilişkin olarak ise “Emtia fiyatlarında ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi son dönemde jeopolitik gelişmelerle hızlanmış ve bağlantılı kalemlerde etkileri hissedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"KDV İNDİRİMİ DAHA OLUMSUZ GÖRÜNÜMÜ SINIRLADI"

Gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin alt gruplar genelinde devam ettiğini belirten TCMB son aylarda yüksek seyreden taze meyve ve sebze enflasyonundaki artışın bu dönemde hızlanmayı sürdürdüğünü de vurguladı.

TCMB temel gıda ürünlerinde KDV'de yapılan 7 puanlık indirimin temel gıda ürünlerindeki daha olumsuz bir görünümü sınırladığını belirtti.

ENERJİ FİYATLARINA VURGU YAPILDI



Temel mal fiyatlarındaki artış eğiliminin şubat ayında yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda yükseldiğini vurgulayan TCMB değerlendirmesinde enerji fiyatlarına da vurgu yaptı.

TCMB değerlendirmesinde, uluslararası enerji fiyatlarındaki artışın etkilerinin yurt içi enerji fiyatlarına yansıdığı belirtildi.

HİZMET GRUBUNDA ENFLASYON YÜKSELDİ

Hizmet grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda arttığını ifade eden TCMB, enerji ve gıda görünümüne de bağlı olarak ulaştırma ve lokanta-otel gruplarının öne çıkan alt gruplar olduğunu söyledi.

TCMB değerlendirmesinde, "Başta enerji olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan yükselişler ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir" ifadeleri kullanıldı.