Ekonomideki kötüleşmeyi önleyemeyen iktidarın politikalarına tepki: 'Müjde enflasyonu'

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

Ekonomideki kötü gidişle yurttaş desteğini kaybetmeye başlayan iktidar, çareyi konut kredisinden kur korumalı mevduata kadar her konuda “müjdelere” sarılmakta buldu. İktidarın “müjde enflasyonu” oluşturduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Verdikleri sözde müjdeler çözüm yerine daha çok zulme dönüşüyor. Saray gerçek bir müjde vermek istiyorsa en kısa sürede seçim kararı almalı” dedi. CHP’li Akın, artan yaşam pahalılığı karşısında AKP iktidarının açıkladığı “müjdelere” ilişkin bir çalışma hazırladı. Çalışmada şu tespitler yer aldı: