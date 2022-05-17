Ekonomideki kötüleşmeyi önleyemeyen iktidarın politikalarına tepki: 'Müjde enflasyonu'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP iktidarının “müjde enflasyonu” oluşturduğunu söyledi. Akın, “Verdikleri sözde müjdeler çözüm yerine daha çok zulme dönüşüyor. Saray gerçek bir müjde vermek istiyorsa en kısa sürede seçim kararı almalı” ifadelerine yer verdi.
Ekonomideki kötü gidişle yurttaş desteğini kaybetmeye başlayan iktidar, çareyi konut kredisinden kur korumalı mevduata kadar her konuda “müjdelere” sarılmakta buldu. İktidarın “müjde enflasyonu” oluşturduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Verdikleri sözde müjdeler çözüm yerine daha çok zulme dönüşüyor. Saray gerçek bir müjde vermek istiyorsa en kısa sürede seçim kararı almalı” dedi. CHP’li Akın, artan yaşam pahalılığı karşısında AKP iktidarının açıkladığı “müjdelere” ilişkin bir çalışma hazırladı. Çalışmada şu tespitler yer aldı:
- Elektrik faturası: Saray, elektrik faturalarında indirim için Aralık 2021’de TRT payının kaldırılacağı müjdesini verdi. 2022’nin ilk gününde Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammını yaptı. Faturalar konutlarda yüzde 127 zamlandı. Türkiye, son dönemde en fazla elektrik zammı yapan ülkelerin başında geliyor.
- Kur korumalı mevduat: İktidar, aldığı yanlış kararlarla Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybetmesine neden oldu. Kur korumalı mevduat sistemi müjdesiyle zenginin parası 85 milyon vatandaşın verdiği vergilerden karşılanmaya başlandı. Sistemin yürürlüğü girdiği gün dolar kuru 12.18 lirayken; bugün bu tutar 15.5 lira sınırına dayandı. İktidarın müjde olarak sunduğu sistemden kaynaklanan milyarlarca liralık kur farkı ise Hazine’den karşılanıyor.
- Asgari ücret: İktidar, 2022 için müjde olarak sunduğu asgari ücreti net 4 bin 253 lira yaptı. Açlık sınırıysa şubatta 4 bin 552 lira, martta 4 bin 927 lira, nisanda 5 bin 323 liraya çıktı. Mayısta 5 bin 500 liranın üzeri bekleniyor. Müjde olarak sunulan asgari ücret yılın yarısına gelmeden açlık sınırının neredeyse 1500 lira altında kaldı.
- Konut kredisi: Konut kiraları ve satış fiyatlarındaki artışın ardından Saray iktidarı, Mayıs 2022’de düşük faizli konut kredisi müjdesi verdi. Enflasyonun sürekli artması nedeniyle ev fiyatları bir gecede yüzde 20 ile yüzde 30 oranında arttı. Asgari ücretli bir vatandaşın ev sahibi olması imkânsız hale geldi.
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