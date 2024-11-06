Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'ndan çarpıcı uyarı: 'Türkiye en hızlı yaşlanan ülkelerden biri olacak'

Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:30

Güncelleme: 06.11.2024 - 16:30

Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldıktan sonra ilk kez Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Brand Week İstanbul’da ekonomi, yapay zekâ ve nüfus dinamikleri gibi çeşitli konularda görüşlerini paylaştı.

ABD ekonomisindeki gelir eşitsizliğine dikkat çeken Acemoğlu, 1980’den 2015’e kadar bu farkın hızla arttığını belirterek, ABD’deki ücret eşitsizliğinin politik yapıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. “ABD tarihinde neredeyse toplumun yarısının büyümeden pay almadığı bir başka dönem yok” dedi.

"TÜRKİYE HIZLI YAŞLANACAK"

Dünya nüfusunun 2050'de zirve yapıp düşüşe geçeceğini belirten Acemoğlu, Türkiye'nin bu yaşlanma sürecini birçok ülkeden daha hızlı yaşayacağını vurguladı. “Türkiye’nin de yaşlanması ekonomik ve sosyal birçok zorluğu beraberinde getirebilir” şeklinde konuştu.

Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin yaşlanan nüfus sorununa çözüm olarak robot teknolojileri ve iş gücünün verimli kullanımını örnek aldığını belirten Acemoğlu, Türkiye'nin de bu yönde adımlar atmasının önemine dikkat çekti.

YAPAY ZEKA VE ÜRETKENLİK

Yapay zekânın potansiyelinden bahseden Acemoğlu, bu teknolojinin daha çok otomasyon için kullanıldığını belirterek, “Yapay zekâ, insanlarla uyumlu çalışacak şekilde yönlendirilirse işçi kesiminin verimliliğini artırabilir” dedi.