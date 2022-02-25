Ekrem İmamoğlu: 39 ilçeye siyasi ayrım yapmaksızın hizmet etmenin keyfini yaşıyorum

25 Şubat 2022 Cuma, 18:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Üsküdar’da hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi.

İmamoğlu, restorasyonunu İBB Miras ekiplerinin yaptığı Selamiali mahallesindeki Köstendilli Ali Efendi Türbesi, Mimar Sinan mahallesindeki Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Otopark İnşaatı, Beylerbeyi mahallesindeki İSKİ İstavroz Tüneli Şantiyesi, Çengelköy mahallesindeki Çok Fonksiyonlu Hizmet Binası ile Küçüksu mahallesindeki kapalı spor salonu tamamlama inşaatında incelemelerde bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Mimar Sinan mahallesindeki inceleme gezisinde İmamoğlu’na eşlik etti.

İBB’nin Üsküdar’daki projelerinin geldiği noktayla ilgili detaylı bilgi alan İmamoğlu, ilçe ziyaretiyle ilgili değerlendirmesini Küçüksu mahallesindeki kapalı spor salonu tamamlama inşaatı şantiyesinde yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"ÜSKÜDAR YENİ ÇEHRESİNE KAVUŞACAK"

Üsküdar’da çok önemli projeleri gezdik. Üsküdar’daki meydan çalışmamızı ziyaret ettik ve burada sona gelmiş durumdayız. Üsküdar Belediyesi ile geçmişte başlatılan bu süreçte birtakım hukuki, idari eksiklikleri gidermiştik. Hızlıca inşaatını toparlamak üzereyiz. Mimar Sinan mahallesindeki Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve bin araçlık zemin altı otoparkının bitimiyle birlikte Üsküdar yeni bir çehreye kavuşacak. Mimar Sinan’ın izlerini taşıyan, aynı zamanda orada kültürel ihtiyaçları gideren, üstünde kentte soluk aldıran, yeşili içinde muhafaza eden bir meydan tasarımıyla bayram sonrası, bir bayram müjdesi gibi Üsküdarlı hemşerilerimizle bunu paylaşmayı heyecanla bekliyoruz.

"BOĞAZ’DA KANLI GÖRÜNTÜLER YAŞANMAYACAK"

Beylerbeyi’nden denize dökülen İstavroz Deresi’ne akan atık su ve yağmur suyu, yaptığımız yatırımlarla ayrıştırılacak. Böylece geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramlarında yaşanan kanlı görüntülerin önüne geçilecek. O atık suyun, pis suyun Boğaz’a karışmasını görmek, gerçekten insanın içini acıtan bir durum. Neticede Boğaz, inci gibi bir yer. İstanbul'un en nadide parçası. Oradaki noktayı ziyaret ettik. Ama sadece o değil. İşte Bülbül Deresi'nden Çengelköy'e, birçok noktada aslında hem atık suları toplayan hem yağmur suyunu ayrıştıran hem de bunları Küçüksu Arıtma Tesisi'ne pompalayan sistemin bütünleştiği bir altyapı çalışması. Yani İSKİ'nin, güncel değeriyle beraber, arkadaşlarımla baktığımızda, belki 1 milyarı aşan bir yatırımı sadece 2,5 yılda Üsküdar'a aktarmış oluyoruz.

"ESKİ YÖNETİMİN YURT BİNASI ÇOK FONKSİYONLU OLARAK KULLANILACAK"

Çengelköy mahallesindeki çok fonksiyonlu hizmet binası, eski İBB yönetimi tarafından yurt binası olarak tasarlamıştı. Erişim, ulaşım konusunda birtakım problemleri de olan bir yerdi. Burayı arkadaşlarımız, o bölgenin ihtiyaçlarını gidermeye dönük olarak yeniden düzenledi. 8 sınıflı, çok şık, büyük bir kreşimiz, aynı zamanda içinde mahalle evi, başka birimlerimizin de ihtiyacını giderecek alanlar var, muhtarlığı içine alan. Yani bir nevi mahalleye hizmet eden, sosyal hizmetler dahil birçok birimimizi içine katan çok güzel bir binamız. İçinde küçük tiyatro oyunlarının sahneleneceği sahnesinden çok güzel bir kütüphanesine varıncaya kadar, değerli bir işimizin de bitme aşamasını takip ettik. O da inşallah tamamlanmış bir şekilde karşımıza çıkacak mayıs ayında.

"RAMAZAN’IN BİTİMİYLE ÜSKÜDAR’A HEDİYE EDECEĞİZ"

Küçüksu’daki spor salonu inşaatı durmuş ve tasfiye kararı aldırılmış bir projeydi devraldığımızda. Uzun bir hukuki süreç işletildi. Sonra arkadaşlarımızın bu süreci toparlamasıyla, yeni bir ihale süreciyle, yüklenicinin de sağlıklı performansıyla işin başlangıcını ziyaret etmeye geldim. Burada hem spor salonu var hem kapalı yüzme havuzumuz var. Aynı zamanda hem buraya hem çevreye hizmet edecek 130 araca yakın bir kapalı otoparkımız söz konusu. Ama aynı zamanda üst bölümlerinde de açık alanları yoğun bir şekilde kullanan spor alanlarımız da mevcut. Bunlar da açık sahalar olarak semt sakinlerimize burada güzel hizmetleri sunuyor olacak. Bütün bu işler, bir nevi bize bir bayram müjdesi gibi, Ramazan ayının hemen arkasından, Ramazan Bayramı'nın bitiminde Üsküdarlılara hediye edeceğimiz alanlar olarak karşımıza çıkıyor.

"TEMELDE BAKTIĞIMIZ ŞEY, GEÇMİŞE DAİR PROBLEMLERİ ÇÖZMEK, EN OPTİMUM KARARI VERMEK"

Açıkçası temelde baktığımız şey, geçmişe dair birtakım problemleri çözmek, yeni projelerin yapımını hayata geçirmek, altyapıya çok önem vermek ama üstyapıda da gerçek ihtiyacı ortaya koyan ve bu konuda, başta oradaki bütün vatandaşların taleplerini toplamak, bütün siyasi paydaşların, meclisin takdirini ve onların bir nevi düşüncelerini ortaya koymalarını sağlamak ve ardından da idari olarak en optimum kararı vermek. Bunların hepsi aşama aşama, kademe kademe, akılcı bir projecilik süreci. Bundan sonra İstanbul'un hizmet anlayışı da böyle olmalı. Yoksa tek başına bir ihale yapmak, bazen yazışması olmadan, bazen kurumlar arası anlaşması, uzlaşması olmadan süreçlerin başlamaları, gerçekten kurumların başını ağrıtan, rahatsız eden bir duruş. Bu düzenlemeyi yapmış olmanın da açıkçası huzurunu ve keyfini yaşıyoruz bütün arkadaşlarımla. Aynı anda şunu da ifade etmek isterim ki 39 ilçeye siyasi ayrım yapmaksızın hizmet etmenin de keyfini yaşadığımı burada belirtmek istiyorum. Üsküdar’ımıza hayırlı, uğurlu olsun.”

İmamoğlu, Üsküdar ziyaretini Yavuztürk mahallesindeki semt pazarında vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek tamamladı.